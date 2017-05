Le label du Pavillon a été décerné aujourd’hui à 173 communes françaises, dont neuf en Charente-Maritime. 18 plages sont labellisées, contre 19 l’an dernier. Un label qui récompense les efforts en matière de gestion de l’environnement, des déchets et de l’eau. Dans notre département, deux nouveaux lieux de baignade pourront hisser le Pavillon bleu cet été : la plage de Foncillon à Royan et celle des Sables-Vignier-Les bonnes à Saint-Georges-d’Oléron. Deux communes n’ont pas vu leur label renouvelé : Saint-Denis-d’Oléron et Saint-Palais-sur-Mer. A noter que les ports de La Flotte-en-Ré, Saint-Denis-d’Oléron et La Rochelle conservent leurs labels Pavillon Bleu. Celui de Rochefort a perdu le sien.