Elle a été réalisée par l’équipe et les patients de l’hôpital de jour de psychiatrie de l’adulte. Ça commence aujourd’hui à la salle des Bénédictines jusqu’au 25 mai. Les précisions de Matisse Sorignet :

Ouverture aujourd’hui de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Dimanche, lundi et mardi de 15h à 18h. Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Et jeudi de 14h à 17h. C’est gratuit.