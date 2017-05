On connaît désormais le nom de l’adversaire du Stade rochelais pour la demi-finale de Top 14 vendredi prochain à Marseille. Les Jaune et noir affronteront Toulon qui a battu Castres hier soir 26 à 22. La rencontre débutera à 21h. A cette occasion, le match sera retransmis sur écran géant au stade Marcel-Deflandre à La Rochelle. A noter que le Stade rochelais a annoncé hier après-midi l’arrivée de deux nouvelles recrues la saison prochaine : l’ailier du Stade français Jérémy Sinzelle 26 ans et l’ouvreur anglais de Worcester Ryan Lamb 30 ans. Ils ont signé pour 3 et 2 ans.