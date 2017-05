Le voile a été levé hier sur le tracé 2017 du Tour cycliste international du Poitou-Charentes, en présence du vainqueur de l’édition 2016 Sylvain Chavanel. Cette 31e édition se déroulera du 22 au 25 août. La course traversera les quatre départements, avec un départ de Bressuires dans les Deux-Sèvres vers Saintes. La 2e étape conduira les coureurs de Saint-Savinien vers Roumazières. 3e étape entre Vouillé et Neuville-de-Poitou, dans la Vienne. Avec un contre-la-montre entre Mirebeau et Neuville-de-Poitou. Enfin, dernière étape entre Roumazières et Poitiers.