Bernard Thévenet sera présent ce week-end au Championnat départemental de cyclisme sur route de 2ème et 3ème catégorie à Saint-Trojan-les-Bains. Le double vainqueur du Tour de France (75 et 77) est l’invité d’honneur du Vélo Club Charente Océan La Rochelle qui organise l’épreuve, en partenariat avec l’ancien coureur cycliste Alain Pailloux. Bernard Thévenet donnera le départ des deux épreuves qui mettront aux prises dimanche à partir de 12h30 les Pass’Cyclistes et à 15h les meilleurs coureurs du département qui s’affronteront sur une boucle de 6km à parcourir 18 fois, le raidillon de la poste faisant office de juge de paix. Pour l’ancien vainqueur du Tour, ces courses sont essentielles pour l’avenir du cyclisme parce qu’elles permettent aux nouveaux talents de se faire connaître. On écoute Bernard Thévenet :

A noter que cette épreuve compte également pour le nouveau Championnat régional de la Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous donc aux amateurs de cyclisme à Saint-Trojan dimanche à partir de 12h.