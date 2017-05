Scène ouverte avec le groupe The Sugar Hearts de Rochefort.

The Sugar Hearts est un groupe swing jazz vintage comprenant 3 voix féminines et 3 musiciens (1 pianiste, 1 contrebassiste et un batteur). Avec des costumes rétro et un décor vintage, The Sugar Hearts fait découvrir ou redécouvrir des tubes des années 30 aux années 60 ou encore des tubes actuels totalement revisités en swing jazz et harmonisés à plusieurs voix ! Le vintage revenant depuis quelques temps totalement « à la mode », ce groupe plaira autant aux amoureux du jazz qu’à la génération actuelle.

En concert le 21 juin place Colbert à Rochefort (20h).

http://linkbandmusic.wixsite.com/thesugarhearts

https://www.facebook.com/thesugarhearts/?fref=ts