Satisfaction également chez les représentants du parti la République En marche ! en Charente-Maritime. L’ouverture voulue par le président Macron aux diverses sensibilités politiques, ainsi qu’à des représentants de la société civile, correspond à l’attente des militants du parti présidentiel et suscite beaucoup d’enthousiasme et d’espoir. On écoute Younes Biar, responsable de la mobilisation départementale :

De bon augure donc pour les cinq candidats aux Législatives en Charente-Maritime du parti la République en marche. Younes Biar :