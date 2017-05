La nomination cet après-midi du nouveau gouvernement du président Emmanuel Macron et de son Premier Ministre Edouard Philippe. Un gouvernement d’ouverture composé de 11 femmes et 11 hommes. La parité souhaitée par le chef de l’Etat a donc été respectée. Parmi les entrants : Gérard Collomb à l’Intérieur, Bruno Le Maire à l’Economie, Laura Flessel aux sports, Nicolas Hulot à La Transition écologique, Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, Sylvie Goulard aux Armées. Mais aussi deux du Modem : François Bayrou à la Justice, et Marielle de Sarnez aux Affaires européennes. Une belle journée pour le Mouvement démocrate. Ecoutez son président et porte-parole en Charente-Maritime Michel Amblard :

Michel Amblard qui soutiendra les candidats de la majorité présidentielle et de la République en marche lors des Législatives en juin.

De son côté, la sénatrice de la Charente-Maritime Corinne Imbert a félicité Bruno Le Maire qu’elle avait soutenu lors de la primaire à droite. Ainsi que Gérald Darmanin.