Une démarche qui vise à évaluer l’impact des établissements hôteliers sur la planète. Depuis septembre, le Mer et forêt et Le Nautile à Saint-Trojan-les-Bains ont accepté de mesurer l’impact d’une nuit d’hôtel sur le climat, la consommation d’eau et d’énergie ou l’utilisation de produits bio et écolabellisés. A partir de cette étude, un diagnostic personnalisé leur a été remis et un plan d’actions proposé pour réduire les impacts environnementaux, tout en diminuant les coûts de fonctionnement d’environ 7%. Une vraie satisfaction pour Christine Garguel, gérante de l’hôtel Mer et forêt :

Une démarche qui s’inscrit dans l’Agenda 21 de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, labellisé Territoire à énergie positive et territoire zéro gaspillage zéro déchet. On écoute Pascal Massicot, son président :

Les études vont s’étendre dans les prochains mois à une quinzaine d’hôtels du territoire, puis aux restaurants et à l’hôtellerie de plein air.