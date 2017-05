Force ouvrière dénonce une dégradation des conditions de travail, depuis la mise en place en octobre du plan de réorganisation de l’établissement. Ce plan qui doit permettre de remettre sur pied l’hôpital encore plombé par un déficit de plus d’un million d’euro. Le syndicat ne remet pas en cause cette réorganisation nécessaire, mais déplore la souffrance d’un personnel sous pression, qui craque, et une multiplication des arrêts de travail. Allan Marie-Julie, secrétaire FO à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély :

FO qui réclame plus de personnels dans les services afin d’absorber la charge de travail, en fonction des besoins. Et avant le transfert de l’unité de soins de suite et de réadaptation de Saintes vers Saint-Jea-d’Angély.