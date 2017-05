Organisé par la CCI, la région, le pole emploi, la mairie de Rochefort et la Mission locale, il accueillera cette année une trentaine d’organismes de formation qui présenteront des offres de contrats d’apprentissage et de professionnalisation en établissement et chez les employeurs. L’occasion pour de nombreux demandeurs d’emploi sans formation de venir trouver la solution à leur problème. On écoute Yann Godefroy, responsable de la Mission locale sur le secteur Rochefort Marennes Oléron :

Rendez-vous au Palais des congrès de 14h à 17h30.