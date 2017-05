Tous en jaune et noir. Le Département et la ville de La Rochelle s’associent au Stade rochelais pour finir la saison de Top 14 en beauté. La demi-finale du 26 mai prochain qui opposera La Rochelle à Toulon ou Castres au stade Vélodrome de Marseille sera retransmise sur un écran géant de 62m² au stade Marcel-Deflandre. En cas de victoire des Jaune et noir, la finale en directe du stade de France sera également retransmise à La Rochelle. Jean-Francois Fountaine, le maire de la ville :

Quelle que soit l’issue des phases finales, une parade navale aura lieu pour le retour des Rochelais, les stars du ballon ovale défileront le long des quais et passeront entre les deux tours pour venir parader sur le Vieux port. Entre 45 000 et 70 000 personnes sont attendues. Si pour les supporters, le meilleur est déjà accompli, l’effectif du Stade rochelais, lui, reste concentré, à l’image du président du club Vincent Merling :

11 300 places seront disponibles et toutes seront gratuites. Ouverture de la billetterie en ligne aujourd’hui à 19h sur www.staderochelais.com.