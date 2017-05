Les deux partis militent pour une union départementale des forces de gauche et des écologistes. L’absence d’un représentant de gauche au 2ème tour de la Présidentielle inquiète. D’où cet appel pour une candidature unique dans les 5 circonscriptions de la Charente-Maritime, sans prendre en considération les dissensions existantes au niveau national entre le PCF et la France insoumise. Le but est d’avoir un maximum d’élus au nouveau parlement pour porter la voix des plus fragiles, comme l’explique Brahim Jlalil, qui se présente dans la 1èrecirconscription de La Rochelle-Ré :