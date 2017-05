Le bilan de la fréquentation touristique pendant les vacances d’avril est jugé satisfaisant, avec une activité importante durant les deux premières semaines. Toutsfois, les professionnels sont plus mitigés en ce qui concerne les week-ends prolongés des 1er et 8 mai, en raison d’une météo maussade et de la tenue des deux tours des élections présidentielles.