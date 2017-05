La mairie de Saint-Jean-d’Angély et la société Jean et Lisette ont officialisé ce matin le lancement des travaux de la future biscuiterie bio. Le permis de construire a été signé. L’unité de production sortira de terre sur le site de Val bio Ouest. Une bonne nouvelle pour le PDG Maxence d’Audiffret qui veut implanter une marque régionale et produire des biscuits bios innovants. On l’écoute :

Les travaux devraient se terminer à la fin de l’année, pour un début de production prévu pour janvier 2018. Coût de l’investissement : 6 millions d’euros. Avec à la clé une vingtaine d’emplois. Un pas en avant pour le développement économique du territoire et donc une grande satisfaction pour Françoise Mesnard, maire de Saint-Jean-d’Angély :

De quoi encourager dans sa démarche celle qui est aussi candidate aux Législatives sur la 3ème circonscription de la Charente-Maritime :

Françoise Mesnard qui lancera sa campagne lundi soir à Saint-Hillaire-de-Villefranche. A 18h30, salle municipale.