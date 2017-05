Premier incident politique entre François Bayrou et Emmanuel Macron. La liste des candidats aux Législatives d’En marche présentée hier n’a pas reçu l’assentiment du président du Modem. Le parti du président élu, qui a reçu plus de 18 000 candidatures, a dévoilé une liste de 428 candidats. La parité est respectée. Moyenne d’âge : 46 ans. 52% d’entre eux sont issus de la société civile et 95% ne sont pas des députés sortants. En Charente-Maritime, les cinq candidats sont Otilia Ferreira, médecin et conseillère régionale, sur La Rochelle-Ré ; Frédérique Guéreau-Tuffnell, conseillère municipale, sur Rochefort-Aunis ; Jean-Philippe Ardouin sur Saintes-Saint-Jean-d’Angély ; Raphaël Gérard sur Royan-Est ; et Christian Gérin sur Royan-Ouest-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente.