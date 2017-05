Scène ouverte avec le groupe Cantharide de Migré pour la promotion de son 3e album « So many ways » composée de 11 titres, sorti le 15 mars 2017.

Cantharide existe depuis 2008. A la base, Pierre « choumy » Chaissac et ses obsessions pour le rock et la pop – indé des années 60 à nos jours. Un premier album » Do the bzzz with » chez PoP Only Knows et Red plane Records en 2012 qui fut salué par la critique (Les Inrocks , Abus dangereux , … ). Après de multiples formations et diverses aventures, le groupe a trouvé sa stabilité et a intégré le label Closer Records et sorti un deuxième album » A bridge to build » le 4 avril 2015. Que ce soit en groupe ou en solo, Cantharide a à son actif , un nombre conséquent de dates à travers la France , notamment en compagnie de Mudhoney, Ron Peno and the superstitions , Nina Nastasia,The Mantles, Hope , Between the riots, The Curse et bien d’autres… Fier et sensible, bravache et foutraque , le groupe cultive son amour pour les belles mélodies et les guitares sauvages et soignées .

Le troisième album est sorti le 15 mars 2017 sur le label associatif du groupe « The bridge».

https://www.difymusic.com/cantharide#home

https://www.facebook.com/cantharide17/