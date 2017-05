C’est une première. C’est donc l’hôtel de ville, les espace verts, la bibliothèque, les services techniques, la capitainerie, l’école maternelle et le centre de loisirs des P’tits Loups marandais qui ouvriront leurs portes. Les agents accueilleront les visiteurs et leur présenteront leurs métiers et leurs conditions de travail. L’occasion de mettre en valeur les savoir-faire des agents communaux, selon Thierry Belhadj, maire de Marans :

Rendez-vous demain de 14h à 17h. Et samedi de 9h à midi.