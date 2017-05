Le maire de Marennes, qui brigue la 5ème circonscription de la Charente-Maritime (Royan-Marennes-Oléron), se présente sous l’étiquette du Parti socialiste. Pour ce 1er rendez-vous avec les électeurs, Mickaël Vallet a décidé de mettre surtout l’accent sur ses convictions. On l’écoute :

Parmi ses principaux adversaires, Didier Quentin, député LR sortant, Séverine Werbrouck du FN, la France Insoumise et La république en Marche n’ayant pas encore désigné leurs candidats. Une campagne qui s’annonce compliquée pour Mickaël Vallet dans un territoire à la fois proche de la droite et du Front National, alors que le parti socialiste est au plus bas après le score désastreux de Benoît Hamon à la Présidentielle, 6%. Mickaël Vallet :

A noter qu’Eric Authiat, maire de Tonnay-Charente se présente au côté de Mickaël Vallet comme suppléant.