Un casting pour un tournage à La Rochelle. La société de production Image et Compagnie recherche différents profils pour son prochain téléfilm « La consolation » de Magaly Richard-Serrano. Quatre jolies jeunes femmes de 16 à 35 ans, blondes et fines, un bel homme poilu de 30/40 ans, un homme musclé, et une femme qui sera filmé seins nus. Autre particularité de ce tournage : la production recherche également une trentaine de personnes de 20 à 60 ans pour de la figuration sur une plage naturiste. Le tournage aura lieu du 29 mai au 23 juin. Envoyez vos coordonnées et photos à figuration17@gmail.com