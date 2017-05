Au Jardin public hier matin, deux grosses charpentières sur un groupe de trois érables argentés laciniés ont été emportées. Conséquences des épisodes de vent plus ou moins soutenus observés ces dernières semaines. Il faut dire que les spécimens de 25 à 30 mètres de hauteur présentent quelques signes de faiblesse depuis de nombreuses années et un dépérissement. Le site où sont situés les trois arbres étant largement fréquenté, la Ville a été contrainte de prendre des mesures conservatoires afin d’éviter tout accident. Et des opérations d’élagage ont démarré. Les trois érables pourraient être abattus à l’automne.