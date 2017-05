C’est aujourd’hui la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition. Ancien port négrier, la Ville de La Rochelle se mobilise à cette occasion. Avec une cérémonie ce midi allée Aimé-Césaire, dans le parc d’Orbigny. Elle aura lieu en présence du maire de Port-au-Prince en Haïti Youri Chevry. Au large, le bateau Nomadis spirit déposera en mer une gerbe devant la tour Richelieu à 13h. Et puis l’association Mémoria et le Musée du nouveau monde proposent à 14h un spectacle poétique sur ce thème. A 16h30, parcours littéraire et musical sur les traces du commerce triangulaire. Conférence à 17h30 à l’université. Enfin, une exposition « La Rochelle, Rochefort, ports négriers » est à voir jusqu’à dimanche à l’espace Bernard-Giraudeau à Mireuil.