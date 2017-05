Le conseil communautaire franchit deux étapes budgétaires et fiscales importantes à ce sujet. D’abord avec la possibilité de percevoir les taxes foncières et d’aménagement des constructions nouvelles dans les zones d’activités, à la place des communes. Ensuite avec la validation de l’achèvement des zones d’activité économique du Rivault à Bourcefranc et du fief de Feusse à Marennes, avec la fixation du prix des terrains mis en vente. Pour la commune du Gua, la zone d’activité communautaire devrait quant à elle bénéficier d’un permis d’aménager. A la clé, l’implantation d’une dizaine d’entreprises avec une répartition équilibrée entre l’artisanat et le commerce, tout en revitalisant la zone existante. Un très bon indicateur sur la vitalité de ces zones économiques pourvoyeuses d’emploi. On écoute Mickaël Vallet, président de la CDC du bassin de marennes :

http://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/mickael-vallet-activite.mp3

Les travaux d’aménagement sur le site de 8000m2 du fief de Feusse comprenant 6 parcelles devraient débuter au mois d’octobre et au Rivault pour 4 parcelles, fin 2017 ou début 2018.