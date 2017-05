Le CIRFA de La Rochelle, le Centre d’information et de recrutement des forces armées, est venu à la rencontre des jeunes pour tenter de séduire de futures recrues, avec l’appui de plusieurs unités de l’armée de terre française. Avec des séances d’information, mais aussi de démonstration de force avec la grosse artillerie : détecteur de métaux, tenue de démineur, casques, gilets pare-balles, que les élèves ont pu essayer. Ecoutez l’adjudant-chef Christian, du CIRFA de La Rochelle :

Depuis les attentats, les volontaires sont de plus en plus nombreux. Et force est de constater que les opérations « Sentinelle » ont tendance à se multiplier, à regret selon l’adjudant Franck :

Rappelons que l’armée de terre recrute toute l’année. Il faut contacter le CIRFA de La Rochelle au 05 46 50 42 00.