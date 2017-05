Scène ouverte avec le groupe Blues & kid de Saint-Pierre-d’Oléron pour la promotion de son EP 6 titres qui sortira le 30 juin 2017.

La Note Bleue au goût du jour…

Blues & Kid se traduit par « Le Vieux et le Mioche » (le père et le fils), mais en fait il s’agit de cinq lascars aux parcours très différents et deux générations qui croisent leur passion. Le groupe reprend des vieux standards mais aussi des titres d’un répertoire plus récent en créant ses propres arrangements. Cela donne un blues moderne et énergique à grand renfort d’amplis à lampes et d’orgue Hammond et de Rhodes. La magie opère depuis plus de 10 ans car sa première saison date de 2006.

La Bio du Groupe :

Au départ, on a Hervé, le paternel avec sa cinquantaine, et Guillaume, le fils et sa vingtaine. Ils font un peu de musique en famille et démarrent par un répertoire Rythm & Blues en 2006. En 2008, le groupe prend un virage vers un blues plus proche des racines sur les répertoires de leurs bluesmen favoris : BB King, Albert King, Muddy Waters, T-Bone Walker et aussi Popa Chubby, Tommy Castro, Bill Perry, Bernard Allison.

Un EP en 2017 :

Après une dizaine d’années de travail en commun, de recherches sur le son et les arrangements, 3 résidences, une bonne centaine

de concerts, il était devenu urgent de s’atteler à l’ultime quête !!! …. La galette…. !!! A défaut du sacrosaint vinyle des années 70, ce sera un CD qui sera bientôt sous presse, un EP 6 titres enregistré avec les moyens du bord. Les démarches administratives sont en cours pour obtenir les autorisations et l’objet de nos désirs devrait sortir fin juin. Le choix des titres a été fait parmi les titres du set selon les préférences des membres du groupe. Finalement, l’échantillon est assez représentatif de la diversité des arrangements du set. Il y en a un peu pour tous les goûts ente le Blues traditionnel, le Swing, les prémices du funk et même le Pop-Rock des années 70.

Le groupe sera en concert au bar la Graine d’Orge de Saintes le 12 mai 2017 à 19h.

https://www.facebook.com/BluesNKid/

http://blueskidblog.blogspirit.com/