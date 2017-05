La plupart des vignobles et vergers ont été impactés la semaine dernière par cet épisode. Certaines cultures céréalières et légumières n’ont pas été épargnées. Le président Alain Rousset leur apporte tout son soutien et suit ce dossier au jour le jour. La Région sera attentive à l’évolution de la situation et participera aux discussions en concertation avec l’Etat et les Départements sur les mesures d’accompagnement des agriculteurs.