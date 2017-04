Le communiqué de la préfecture :

ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE

VIGILANCE ORANGE ORAGE

Le département de la Charente-Maritime est placé en vigilance Orange pour un phénomène d’orage compter de ce dimanche 30 avril à 14heures .

Ce phénomène nécessite une vigilance particulière en raison d’un risque de violentes rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h et de fortes chutes de grêles.

Conséquences possibles

Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires ;

des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ;

des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes .

Conseils de comportement

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route.

A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent ;

Ne vous abritez pas sous les arbres ;

Évitez les promenades en forêt ;

Éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques ;

Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.