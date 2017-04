Les syndicats FO, CGT et FSU lancent un appel commun au rassemblement ce lundi dans 5 villes du département. Des droits universels à défendre plus que jamais en cette période marquée par de grandes difficultés sociales, et l’occasion de porter les revendications des travailleurs, entre les deux tours de l’élection présidentielle. René Ferchaud, secrétaire général de l’union départementale Force ouvrière Charente-Maritime :

L’intersyndicale se rassemblera en divers lieux du département. A 10h, place Charles de Gaulle à Royan. A 10h30, rue du Dr Pujos à Rochefort, place de Verdun à La Rochelle et au jardin public de Jonzac, et à 11h devant le palais de Justice de Saintes.