Elles ont lieu en ce moment, avec les plus forts coefficients attendus aujourd’hui, 109 et 110. La préfecture de la Charente-Maritime appelle à la prudence, au moins jusqu’à samedi. Usagers de la mer, pêcheurs à pied et promeneurs doivent être vigilants. Il faut bien connaître les horaires des marées. Eviter les zones dangereuses et à fort courant. Ne pas partir pêcher seul et prévenir un proche. Avoir une montre et un portable pour prévenir les secours en cas de danger. Et puis sur place : surveiller la montée des eaux, respecter les consignes de sécurité et la réglementation. En cas d’urgence, contacter le 196 en mer ou le 18.