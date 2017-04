L’émission avec Stéphane Plaza diffusée cette semaine sur M6 a été tournée dans la cité des deux tours. Trois agents immobiliers rochelais sont en compétition : Julien, Ludovic et Jessica. Si Julien et Jessica ont déjà une longueur d’avance avec respectivement 3 et 4 points, Ludovic affiche 0 au compteur. Tout se jouera dans l’émission diffusée ce soir à 18h40. La finale aura lieu demain.