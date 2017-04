La nation a rendu hommage ce matin à Xavier Jugelé. Ce policier de 37 ans tué jeudi dernier lors d’une attaque terroriste sur les Champs-Elysées à Paris. Un hommage présidé par François Hollande, et relayé à la gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély où il a fait ses premières armes au service de la sécurité nationale pendant cinq ans, entre 2005 et 2010. Une délégation a d’ailleurs participé à l’hommage national ce matin à Paris, où Xavier Jugelé a été élevé au rang de capitaine et fait chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.

Plusieurs cérémonies ont eu lieu dans le département. A la préfecture de la Charente-Maritime à La Rochelle, mais aussi au commissariat de La Rochelle. Devant la mairie de Bourcefranc-le-Chapus également. Ils étaient une quarantaine de participants à honorer la mémoire de Xavier Jugelé, malgré la pluie, à l’image de ce policier municipal et de quelques citoyens anonymes :

Une minute de silence a été observée avant de reprendre en chœur la Marseillaise. Un rassemblement voulu par le maire Guy Proteau qui regrette la faible mobilisation de ses homologues dans le département :

Présent également, le député-maire de Royan Didier Quentin qui a lui rappelé que plusieurs policiers sont déjà tombés sous les balles des terroristes :

Pour Guy Proteau, l’essentiel est désormais de renforcer la sécurité, et selon lui il incombera au nouveau président de la République d’insuffler une politique en mesure de protéger la population et les policiers :

Didier Quentin en qualité de parlementaire a quant à lui insisté sur l’effort budgétaire à mettre en place pour donner plus de moyens aux forces de l’ordre.