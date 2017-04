Un stage de formation cette semaine à Saint-Trojan-les-Bains pour les futurs sauveteurs en mer qui seront présents sur les côtes charentaises cet été. Comme chaque année à l’approche de la période estivale, le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime, le SDIS 17, recrute 230 sauveteurs saisonniers, en complément des 70 membres permanents du centre nautique, pour assurer la surveillance des baignades et des activités en mer sur les plages des communes du département qui en ont exprimé le besoin. Mais en quoi consiste leur formation et quel est leur rôle ? Les explications de Matisse Sorignet :

L’an dernier, avec 55 postes de secours actifs répartis sur le littoral du département, le service de sécurité des zones de baignade a totalisé 5 752 interventions de secours. Aucun décès par noyade en zone surveillée n’a été déploré.