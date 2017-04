Un voyage d’environ cinq ans sur les routes de France pour en découvrir tout le patrimoine et les richesses locales. Et partir en quête d’initiatives écologiques, solidaires, culturelles ou sociales. Un voyage basé sur l’échange et les rencontres, puisque la famille fait partie du réseau d’hébergement qui permet de dormir et manger chez l’habitant gratuitement contre un peu de travail. Avec sa femme Delphine et son fils Liam, Aurélien Debert n’emportera que l’essentiel. On l’écoute :

Et vous pourrez suivre leurs aventures sur http://lescookiesauxdetoursdumonde.ovh