Ils s’activent pour convaincre les électeurs avant le second tour de l’élection présidentielle. Ceux de Charente-Maritime sont à pied d’œuvre. La mobilisation, c’est le mot d’ordre dans les deux camps pour séduire les indécis et les abstentionnistes de se rendre aux urnes le 7 mai prochain. Et de part et d’autre, on va à la rencontre des électeurs du département. On écoute Isabelle Vétois, référente départementale du mouvement En Marche :

Même son de cloche chez les partisans de Marine Le Pen comme en témoigne Séverine Werbrouck, conseillère régionale et responsable du FN en Charente-maritime :

Pour rappel, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour hier soir en Charente-Maritime avec 23,9%, suivi de Marine Le Pen avec 21%, François Fillon 20,6%, Jean-Luc Mélenchon 19%. Le candidat d’En marche est en tête dans les principales villes du département, à La Rochelle, Rochefort et Saintes où Jean-Luc Mélenchon arrive 2e et le FN 3e ou 4e. Sauf à Royan, terre de droite, où François Fillon est loin devant Macron et Le Pen avec 33%. La montée de l’extrême-droite, qui a gagné quatre points dans le département par rapport à 2012, se vérifie surtout dans les petites communes, en milieu rural.