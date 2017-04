Scène ouverte avec la présidente Agnès Collinot du 27ème Festival Plein Sud de Cozes qui aura lieu du mardi 9 au dimanche 14 mai 2017 sur le thème du droit à l’éducation.

Depuis sa création le Festival Plein Sud reste fidèle à ses objectifs :

• Faire connaître les cultures des pays du Sud à travers leurs traditions, mais aussi et surtout valoriser la création contemporaine (musique, danse, théâtre, cinéma, littérature, …)

• Développer les échanges entre le Nord et le Sud et créer des liens d’amitié durable en invitant des personnalités, intervenants, militants d’Afrique, (des) artistes, (des) artisans qui ont un projet de développement. Favoriser la rencontre et l’accueil de communautés africaines vivant en France ou venues d’Afrique.

• Informer, réfléchir et soutenir les actions des pays du Sud pour l’amélioration de leurs conditions de vie par la lutte contre les conséquences néfastes de la mondialisation, la promotion d’une éthique des relations Nord/sud et le soutien des initiatives des associations du Sud (expositions, conférences, forums…)

• Eduquer les jeunes au développement, à la citoyenneté du monde, au Développement durable et au respect de la différence, source d’enrichissement culturel par des activités pédagogiques qui permettent une ouverture sur les civilisations du Sud « (animations, rencontres, productions plastiques…)

L’édition 2017 du Festival des cultures d’Afrique aura lieu du mardi 9 au dimanche 14 mai 2017 sur le thème du droit à l’éducation.

https://www.facebook.com/pleinsudfestival/

http://www.festivalpleinsud.com/2015/10/27eme-festival-plein-sud/