Une attaque terroriste a fait un mort hier soir sur les Champs Elysées à Paris. Peu avant 21h, un assaillant de 39 ans, multirécidiviste, a ouvert le feu sur les forces de l’ordre. Un jeune policier a été tué, deux autres blessés dont l’un très grièvement. L’Etat islamique a revendiqué l’attentat qui intervient à maintenant deux jours du premier tour des élections présidentielles, et alors que les 11 candidats participaient à une émission sur France 2 hier soir. Un hommage national sera rendu au policier assassiné. La classe politique a réagi dans la région : « hommage au policier victime de la barbarie et à sa famille. Soutien total aux forces de l’ordre qui protègent les Français », a déclaré sur twitter la sénatrice de la Charente-Maritime Corinne Imbert. « Solidarité avec les forces de l’ordre et pensée aux familles des victimes », pour le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset.