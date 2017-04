Scène ouverte avec le chanteur Seyni de Cozes pour la sortie de son double album « Come Back » en acoustique. Et en concert le jeudi 11 mai Chez Alriq à la guinguette de Bordeaux (21h).

SEYNI & YELIBA (Guinée Conakry/Bordeaux) se définit lui-même comme un groupe de Reggae Mandingue. Pionner du mélange entre le reggae de Jamaïque et le Balafon de Guinée, c’est tout naturellement que Seyni baptise sa musique de Reggae Yankadi (le Yankadi est un rythme traditionnel de Guinée, qui signifie «Ici c’est bon»).

Sa musique, véritable voyage entre les continents – Seyni chante aussi bien en français que dans ses langues maternelles (Soussou) ou paternelle (Malinké), et parfois en anglais- séduit un large public, sensible tant à ses mélodies originales qu’à l’extraordinaire énergie qu’il développe sur scène !

Avec plus de 6 albums produits en tant qu’Auteur-Compositeur-Interprète, Seyni compte à son actif plus de 500 concerts dans toute l’Europe, ainsi que sur les scènes des plus grands festivals reggae et musiques du Monde. Prix du Web Reggae Awards 2009 avec l’album Mon Général.

http://www.seyni-yeliba.fr/

https://www.facebook.com/yeliba.official/