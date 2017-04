La Communauté d’agglomération dégaine une nouvelle mesure de son plan plage. Après la distribution de 5000 cendriers par an, et l’édition d’un guide et de prospectus, la Cara veut aller plus loin et lance une étude pour identifier la provenance des mégots de cigarettes qui jonchent les plages et la gêne occasionnée. Gaël Perrochon, chargé de mission pour la gestion des zones côtières de la Cara :

400 questionnaires seront distribués jusqu’à demain sur cinq plages urbaines du littoral, entre Saint-Palais-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne.