Le préfet de la Charente-Maritime rappelle les consignes à respecter les jours de vote dans et aux abords des 775 bureaux de vote du département. 494 107 électeurs inscrits sont appelés à voter pour élire le Président de la république. Le scrutin sera ouvert de 8h à 19h. Il est recommandé d’éviter les regroupements et de stationner devant les bureaux de vote, de signaler tout comportement suspect, de venir avec le strict nécessaire, sans sac ni bagage, et de respecter les consignes de sécurité.