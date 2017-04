Il est accusé d’homicide involontaire, après la mort de sa compagne Fanny dans un accident de scooter. C’était dans la nuit du 6 au 7 mars, alors que le couple était en vacances à Trat, au sud de la Thaïlande. Après un coma et plusieurs opérations, l’Oléronais de 29 ans a été inculpé et privé de son passeport. Une caution lui a permis d’être assigné à résidence dans l’attente de son procès, mais sa liberté pourrait être remise en cause. Ce que redoutent ses proches qui viennent de saisir un avocat parisien spécialisé dans le droit international. Lelya Gallien, une amie de la famille qui vit Saint-Trojan-les-Bains, doit s’envoler aujourd’hui pour la Thaïlande afin d’apporter à Yohann soutien et réconfort :

La famille de Yohann demande son rapatriement en France, insistant sur le fait qu’il n’est pas question de le soustraire à la justice thaïlandaise. Elle a lancé un appel au don sur la plateforme leetchi.com pour réunir des fonds afin de payer les frais de justice et de rapatriement. http://www.leetchi.com/c/solidarite-de-yohann-gabert

A noter que la famille de la victime aurait écrit aux autorités thaïlandaises pour qu’il n’y ait pas de poursuites.