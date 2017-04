Scène ouverte du 14/04/2017 avec le groupe « New Braza » de Surgères(17) pour contribuer pour la sortie de l’album « Embrazes moi » qui sera prévu dans 27 jours grâce a vos dons www.kisskissbankbank.com/new-braza-embrazes-moi

» Nous sommes partis de rien le 1er Juillet 2013, pour essayer de créer le New Braza. Au fil de l’été nous avons pu préparer un petit concert pour une piscine historique (la Piscine de Vandré – 17700) qui fêtait ses 70ans d’existence !

Les élus de cette commune nous ont permis de lancer une aventure qui a 4 ans aujourd’hui.

Plusieurs organismes nous ont fait confiance pour nous permettre de jouer et progresser, jusqu’à ce que l’été 2014 arrive et que le Camping « Les Côtes de Saintonges » de Saint Sulpice de Royan nous donne l’opportunité de faire danser les vacanciers en dehors des alentours de notre petite ville de Surgères !

Une ambiance phénoménale nous a permis de continuer l’aventure jusqu’en Mai 2015 où nous sommes arrivés 2ème du concours jeunes talents de Rochefort. Nous progressons et le plaisir est toujours là !

Nous remercions au passage Guillaume Lecuyer pour tout le temps qu’il a prit pour nous aider.

L’été qui a suivi nous a permis de réaliser une composition qui représente les vacances, le soleil, et donne envie aux gens de bouger.

Cette musique a permis de faire un clip de présentation du village de Vandré.

La progression est là et Le Conservatoire de Musique de Surgères nous donne l’occasion d’apprendre auprès de Philippe Martin et le groupe du ZYGOS Brass Band dont il fait parti. Pleins de bonnes choses de retenues. C’est reparti pour 1an de plus !

Après ce projet qui s’est finalisé par un très beau concert, nous continuons notre petit chemin même avec un groupe remanié (7 départs, 4 Arrivées).

Nous avons en tête de sortir un Album pour nous faire un souvenir du travail fait depuis 3ans, pour faire connaitre notre musique et notre groupe amateur plein d’idées aux nombreuses personnes qui aiment découvrir de nouvelles choses et pour permettre aux personnes qui le souhaitent de s’évader et de danser grâce à notre album composé de nombreux styles (Funk, Jazz, ..) « .

MUSICIENS :

LAMBERT MANU : Batterie

RIFFAUD JULIEN : Batterie

MAROTTE CAMILLE : Guitare Electrique

MADEUX AXEL : Guitare Basse + Synthé

LAVALADE ROMAIN : Saxophone Baryton

BILLON AURELIEN : Saxophone Baryton

CARON MARCEAU : Trombone

MADEUX AURICK : Trompette

DAVIAUD KEVIN : Trompette

GUILLEMAIN ARTUR : Saxophone Alto

MADEUX FIONA : Photos

https://www.facebook.com/newbrazamusique/?fref=ts