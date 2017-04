Une chasse aux œufs de Pâques ce lundi sur l’île Madame. C’est organisé par l’Ecomusée de Port-des-Barques. épart à 14h30 et 16h. Réservations obligatoires au 05 46 84 19 19.

Dimanche, le Train des Mouettes qui reprend du service demain devient le train Pâques express. Départ à 14h15 de Saujon pour une arrivée à Chaillevette à 15h. Sur place, chasse aux œufs avant un retour à 16h30. 14 euros. Moitié prix pour les enfants.

A l’Abbaye de Fontdouce, les petits ont rendez-vous dimanche entre 10h30 et midi pour dénicher les œufs en chocolat cachés dans les jardins. Avec en prime un trésor à gagner une balade en âne. Atelier de cuisine et de loisirs créatifs à 15h. Et lundi, atelier de décoration d’œufs de Pâques. A 15h également.

Le Château de Crazannes propose lui aussi sa chasse aux œufs, en présence du Chat botté. Départ à 16h30, suivi d’un atelier d’œufs peints.

A Surgères, c’est demain que ça se passe, dans le parc du château. C’est organisé par l’association des commerçants. Réservé aux enfants de 3 à 12 ans. Départs à 10 et 11h. C’est gratuit.