La Beunèze bientôt dans votre bourse si vous habitez en Saintonge. C’est le nom de cette nouvelle monnaie locale qui sera officiellement lancée le 28 avril. Elle sera prochainement mise en circulation à Royan et ses environs. Plusieurs commerçants, artisans et producteurs locaux sont partenaires. Mais aussi des associations et à venir des établissements publics. 1 beunèze = 1 euro.