Bien que reconverti dans le milieu du handball, il est le parrain du Tournoi international jeune de water-polo qui s’ouvre pour quatre jours de compétition. Un joli coup de pub pour le Nautic club angérien selon l’entraîneur de l’équipe première et directeur technique Brandon Sabeau :

Côté compétition, deux tournois nationaux et internationaux de water-polo sont organisés ce week-end à Saint-Jean-d’Angély. La piscine Atlantys accueillera 30 matches, plus de 250 athlètes et 700 à 1000 spectateurs de différentes nationalités. Avec le Championnat de France des U15 féminines. Et le Tournoi international U17 masculin avec des équipes allemandes, anglaises, belges, espagnoles et françaises. Les rencontres débutent aujourd’hui et se terminent lundi. Brandon Sabeau nous annonce les premières rencontres masculines :

Séances de dédicaces avec Florent Manaudou ce soir dès 18h30, suivies du gala de natation synchronisée.