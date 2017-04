Les pompiers de la Charente-Maritime sont en alerte. A l’approche des vacances de Pâques et des beaux jours, ils doivent redoubler de vigilance. Accidents de la route, feux de forêt, sauvetages en mer… Les missions du Service départemental d’incendie et de secours sont nombreuses dans notre département. L’an dernier, le Sdis 17 a traité 177 723 appels et effectué 43 239 interventions. Le reportage de Matisse Sorignet au cœur du réacteur, au Centre de traitement de l’alerte à Périgny, près de La Rochelle :