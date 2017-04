Plusieurs dizaines d’opérations seront menées à l’occasion du week-end de Pâques qui se profile. Policiers et gendarmes seront mobilisés dans l’ensemble du département et à toutes heures, prévient la préfecture. Dans le collimateur : les comportements dangereux liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants au volant, ainsi que la vitesse excessive et l’utilisation de téléphone. Il faut rester prudent sur la route, surtout à l’occasion des congés de printemps où de nombreux touristes arrivent sur les côtes de la Charente-Maritime, entraînant une forte augmentation du trafic. 10 personnes ont perdu la vie sur nos routes depuis le début de l’année.