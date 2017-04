A découvrir au Cinéma L’Estran, le nouveau long-métrage d’Emmanuel Courcol, ce soir à 21h. Le film a été tourné en partie en Charente et en Dordogne et a reçu une aide à la production de la Région Nouvelle Aquitaine de 60.000 €. Il met en scène Georges, joué par Romain Duris, ancien soldat, fuyant les traumatismes de la guerre 14-18, par une vie nomade en Afrique. Son retour en France et la rencontre d’Hélène, professeur de langue des signes va peu à peu l’aider à se reconstruire. Au côté de Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois et Julie-Marie Parmentier.