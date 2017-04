La clôture hier matin de la session plénière du Conseil régional à Bordeaux a donné lieu à de nouveaux échanges entre majorité et opposition. Le Saintais Bruno Drapron, porte-parole du groupe UDI, a fait remarquer que les anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin ne sont pas représentées dans le nom, ni dans le logo de la région. Il a proposé qu’un vote soit de nouveau organisé, pratiquement un an après l’adoption du nouveau nom. Demande vite rejetée par le président Alain Rousset qui a clos le débat.