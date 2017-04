L’annonce a été faite hier après-midi, à l’occasion du Parlement Grand site organisé à Cabariot. Une démarche qui fait suite à l’opération de valorisation des paysages et patrimoines naturels et culturels du territoire, initiée en 2011 et validée en 2013 par le ministère de l’Ecologie, l’Etat et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. Alain Burnet, maire de l’île d’Aix et vice-président de la CARO en charge de la politique de la mer, nous explique l’intérêt de cette démarche :

L’objectif est d’obtenir, au plus tard dès 2019, ce fameux label, censé ouvrir à une découverte touristique, plus respectueuse, des paysages et des patrimoines naturels et culturels.