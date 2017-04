Les dimanches 23 avril et 7 mai, entre 8h et 19h, les électeurs vont devoir élire le nouveau président de la république pour 5 ans. La préfecture de la Charente-Maritime dresse la liste de tout ce qu’il faut savoir. Alors, qui peut voter et comment ? Tour d’horizon avec Dominique Jézégou :

Rendez-vous sur le site www.charente-maritime.gouv.fr rubrique élections pour consulter l’ensemble des documents utiles pour pouvoir voter.